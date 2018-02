LIGUE 2 MOBILIS-20E JOURNÉE Le CAB abandonne sa dernière place

Le CA Batna a quitté la dernière place au classement général de la Ligue 2 Mobilis, en battant (2-1) le CRB Aïn Fakroun, nouvelle lanterne rouge à l'issue de la 20e journée, clôturée avant-hier. Un précieux succès dans la course au maintien pour le club des Aurès, assuré dès la première demi-heure de jeu, grâce au doublé de Mahiouz (13' et 32'), alors que Ghellab avait sauvé l'honneur pour le CRB Aïn Fakroun à la 90'. Une défaite au goût amer pour les «Tortues», désormais seules à la dernière place du classement général, avec 16 points, soit à deux longueurs derrière leur adversaire du jour. Avant-hier, en ouverture de cette 20e journée, c'est la JSMS qui avait réussi la meilleure affaire, s'emparant seule de la deuxième place, après sa victoire contre le RCR (2-0), alors que l'ancien dauphin, le MOB a été tenu en échec à domicile par le CABBA (0-0). Le leader, l'AS Aïn M'lila, a profité de l'avantage du terrain pour dominer le RCK (2-0). La JSMB s'est replacée à la troisième marche du podium, avec 36 points, après sa belle victoire chez l'ASO (2-1). Dans le bas du tableau, les mal-classés MCEE et GCM ont réussi de très bonnes opérations, en battant respectivement l'AB (2-0) et l'ASMO (1-0). Autre victoire importante, celle du MCS contre le WAT (1-0), car elle propulse les hommes de Mustapha Sebaâ à la 8e place, avec 26 points, alors que le WAT chute dangereusement au classement général, et se retrouve dans une position de premier club relégable, ex aequo avec le MCEE.