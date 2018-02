PSG Duel de monstres pour remplacer Emery

Unai Emery est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison, mais pour espérer rester plus longtemps sur le banc du club de la capitale le technicien espagnol va devoir tout gagner d'ici le mois de juin. Et cela passe déjà par une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, ce qui est loin d'être acquis. Mais avant de retrouver le Real Madrid au Parc des Princes début mars, les rumeurs s'intensifient sur l'identité de l'éventuelle successeur d'Unai Emery. Hier, le Daily Mirror a affirmé que Nasser Al Khelaifi a déjà entamé des discussions pour préparer l'avenir du PSG, et que le président parisien semble avoir déjà mis quelques cadors sur sa short-list. En effet, le tabloïd croit savoir que les techniciens susceptibles de remplacer Emery sont José Mourinho, malgré sa prolongation à Manchester United, Antonio Conte, en disgrâce à Chelsea, Luis Enrique, libre depuis son départ du Barça et enfin Mauricio Pochettino, qui en plus a été joueur du Paris SG. Le Daily Mirror précise que Nasser Al Khelaifi est prêt à payer très cher pour s'offrir un coach de classe mondiale, le patron du PSG ne voulant plus tenter des paris, mais plutôt miser sur des valeurs sûres.