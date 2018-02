REAL MADRID Perez a tranché pour l'avenir de la BBC

Le président du club madrilène commence déjà à préparer la saison prochaine. Et ce dernier a ciblé les joueurs qui quitteront le navire l'été prochain. La BBC pourrait être concernée par cette vague de départs.

Face au PSG, Zinedine Zidane a effectué un choix fort: celui de se passer de Gareth Bale. L'international gallois a démarré la rencontre mercredi dernier sur le banc des remplaçants. Un choix purement tactique a justifié Zidane, vécu comme un ultime camouflet par l'ancien joueur de Tottenham. Ce dernier a rongé son frein sur le banc semblant marqué par la décision de son entraîneur. Et quand le technicien français l'appelle pour rentrer sur le pré à la 69e minute, Bale ne montre pas un enthousiasme débordant avant d'effectuer ses premiers pas sur le pré. Au coup de sifflet final, l'intéressé rejoindra directement les vestiaires sans saluer le public du Bernabeu. Une ultime preuve que la situation de l'ailier gallois ne le satisfait guère. Ce dimanche, As révèle que Florentino Perez planche sur la saison prochaine.

Son objectif demeure limpide: opérer de profonds changements au sein du onze madrilène en recrutant des poids lourds lors du mercato estival. Le président des champions d'Espagne sait également qu'il devra vendre pour assainir les finances des Merengues. Gareth Bale se trouverait clairement sur la sellette aux yeux de Perez qui pense le céder l'été prochain.

De son côté, le joueur gallois n'occulte pas le fait qu'il lui sera compliqué de poursuivre l'aventure à Madrid si Zinedine Zidane reste sur le banc.

Depuis le début de saison, le natif de Cardiff n'a disputé que 34% des minutes totales disputées par le Real soit 1 254 minutes sur 3 600. Si le principal protagoniste a connu des pépins physiques depuis août dernier, ses statistiques n'en demeurent pourtant pas si mauvaises. En douze matchs disputés en Liga, Bale a marqué neuf fois toutes compétitions confondues et distillé six passes décisives. En évoquant un possible départ l'été prochain, la BBC s'apprête donc à perdre l'un de ses membres. Pour rappel, le Real Madrid avait déboursé 101 millions d'euros en 2013 pour enrôler Gareth Bale.

C'est donc bien une révolution de palais qui se prépare à Madrid lors du prochain mercato estival...