SEMI-MARATHON DES OASIS À OUARGLA Slimane Moulay remporte la 7e édition

L'athlète Slimane Moulay de la wilaya d'Alger a remporté avant-hier à Ouargla le 7e Semi-marathon des oasis, suivi de Khoudhir Lâgoune (Béjaïa) et Iness Belkhir (Alger), a-t-on constaté. Chez les dames, la plus haute marche sur le podium est revenue à Nassima Messaoudi (Alger) devant Manel Abbas (Béjaïa) et Lobna Kessti (Boumerdès). La course, dont le coup d'envoi a été donné par les autorités de la wilaya, s'est déroulée sur un parcours de 15 kilomètres, depuis la commune de Hassi Benabdallah vers la daïra de Sidi-Khouiled (Est de Ouargla), avec une participation de plus de 620 coureurs, dont 47 dames, issus d'une quarantaine de wilayas. Organisé conjointement par la ligue d'athlétisme et la direction de la jeunesse et sports (DJS) de la wilaya d'Ouargla, le 7e semi-marathon des Oasis, à consacré des prix d'encouragement d'une valeur globale estimée à près de 600 000 DA. Ce rendez-vous sportif a été clôturé par une cérémonie de remise de médailles aux vainqueurs.