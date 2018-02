TOURNOI MÉDITERRANÉEN DE HANDBALL Coup d'envoi hier à Arzew

Le coup d'envoi du tournoi méditerranéen de handball, organisé par l'ES Arzew (Oran), a été donné hier, en fin de journée avec le déroulement du match d'ouverture l'ES Arzew face à une équipe de Marseille (France). Deux autres matchs sont au programme de cette première journée du tournoi qui se poursuivra jusqu'au 21 de ce mois. Ils mettront aux prises le CB Jammel (Tunisie) face au Ahly de Tripoli (Libye) et le MC Oran contre Nadi Benghazi de Libye. Le tournoi, qui aura pour théâtre la salle omnisports d'Arzew se jouera sous forme d'un mini-championnat entre les six équipes participantes. Cet évènement s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée du Chahid, coïncidant avec le 18 février de chaque année et des préparatifs de la ville d'Oran pour accueillir les Jeux méditerranéens en 2021, avait indiqué le président de l'ES Arzew, Amine Benmoussa. Une soirée artistique sera organisée en l'honneur de tous les clubs participants, le

21 février en guise de clôture de ce tournoi. Les initiateurs de cette épreuve ambitionnent de lui donner une autre dimension dès la prochaine édition en 2019, et ce, en tablant sur la participation de 10 pays, avait encore souhaité Benmoussa.