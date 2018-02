CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE VOLLEY-BALL (3E JOURNÉE) Le GSP face à Souihli pour confirmer

La compétition se déroule en Tunisie

Le GS Pétroliers a battu hier à Tunis Al-Ittihad d'Arabie saoudite (3-0), pour le compte de la seconde journée (groupe B) du Championnat arabe des clubs de volley-ball, actuellement en cours en Tunisie.

Les scores des sets ont été comme suit: 25-21, 25-23 et 25-22. Une belle réaction pour le GSP qui, lors de la première journée, disputée avant-hier, s'était incliné (3-1) face à son homologue qatari d'Al-Rayyane (19-25, 25-23, 19-25, 21-25). Aujourd'hui, lors de la 3e journée, le GS Pétroliers sera opposé au club libyen de Souihli (à 14h, heure tunisienne), alors que l'autre représentant algérien dans cette compétition, le NR Bordj Bou Arréridj a affronté hier en fin de journée les Irakiens de Peshmerga. Lors de la première journée, le NR Bordj Bou Arréridj s'était imposé (3-2) face aux Omanais de Seep.

L'entraîneur-adjoint du GS Pétroliers, Kamel Hadar, a annoncé que son équipe «jouera ses chances à fond pour aller le plus loin possible. Nous sommes à Tunis avec l'objectif de figurer sur le podium, nous ne sommes pas ici pour faire de la simple figuration». Lors de la précédente édition du Championnat arabe des clubs, disputée en février 2017 à Manama (Bahreïn), le GS Pétroliers avait été éliminé en quarts de finale par El-Djeish du Qatar 3 sets à 0 (36-34, 27-25 et 25-22). Quant à l'entraîneur du NR Bordj Bou Arréridj, Abdelbaki Dif, il dira que «l'ensemble du groupe est déterminé et motivé pour défendre crânement ses chances et essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition avec comme objectif les trois premières places et pourquoi pas le sacre». Les organisateurs du tournoi ont annoncé avant-hier le retrait du club libanais Tannourine (groupe A).

Outre les deux équipes algériennes, cette 36e édition du Championnat arabe enregistre donc la participation de 16 autres clubs dont Al-Ahly bahreïni (tenant). Les 18 équipes ont été scindées en quatre groupes et les deux premiers se qualifieront pour les quarts de finale prévus le vendredi 23 février.

Les demi-finales, quant à elles, se joueront le samedi 24 février, alors que la finale est fixée au dimanche 25 février.