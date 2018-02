TOURNOI INTERNATIONAL ITF DE TENNIS (JUNIORS) Début de la compétition à Alger

Le coup d'envoi du tournoi international de tennis (grade 5), relevant du Circuit ITF juniors a été donné hier au Tennis Club de Bachdjarah (Alger), avec la participation de 93 joueurs dont 41 filles. L'Algérie est présente avec 25 athlètes dont 12 (10 garçons et deux filles) disputeront les qualifications, alors que 13 autres joueurs (huit garçons et cinq filles) entreront en lice demain pour le compte du tableau final.

Outre l'Algérie, pays organisateur de ce tournoi, 28 autres nations sont présentes à cette manifestation, à savoir la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, la Côte d'Ivoire, le Mozambique, l'Ile Maurice, Madagascar, le Cameroun, la Namibie, le Portugal, l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, la Russie, la Slovénie, l'Autriche, la Bulgarie, la Pologne, l'Iran, la Thaïlande, le Kazakhstan, l'Inde, le Brésil, le Mexique et les Etats-Unis. «C'est la première édition du tournoi international ITF que la Ligue algéroise de tennis (LAT) organise en étroite collaboration avec la Fédération algérienne de tennis (FAT) avec qui on s'est très bien rapproché. C'est une échéance qui permet de réunir les jeunes Algériens de la catégorie pour disputer un évènement d'envergure internationale», a indiqué le président de la LAT, Hakim Nacereddine Benhabilès qui n'a pas caché sa «satisfaction» quant au nombre de participants et des pays présents à Alger.

«Les étrangers présents avec nous sont vraiment agréablement surpris de la très bonne organisation de cet évènement et ils vont certainement véhiculer une bonne image de l'Algérie chez eux. Il faut que vous sachiez que c'est une très bonne période pour organiser un tel évènement car les joueurs vont profiter de cette occasion pour préparer les prochains championnats d'Afrique et d'autres échéances internationales. Notre objectif est de donner à nos jeunes joueurs la chance de disputer un tournoi international at home», a fait savoir le patron de la Ligue algéroise. Sur les chances des Algériens de remporter des titres, Benhabilès répond: «Il y a des noms qui peuvent atteindre le dernier carré et même jouer la finale, notamment la jeune Lynda Benkaddour dans le tableau des filles. C'est une occasion pour nos joueurs de se frotter à des adversaires de haut niveau.» La phase qualificative devait être disputée hier et aujourd'hui, tandis que le tableau final débutera demain.

Les finales des tableaux du double sont programmées vendredi prochain dans l'après-midi et les finales du simple seront disputées samedi matin.

Deux autres tournois internationaux juniors se dérouleront à Alger, à l'issue de l'actuel tournoi. Il s'agit de l'ITF juniors Mehdi-Bouras, prévu du 25 février au 3 mars au Tennis Club d'Hydra et de l'ITF juniors «Les Palmiers», programmé du 4 au 10 mars à Ben Aknoun.

Par ailleurs, Benhabilès s'est dit «très attristé» par le décès du doyen du tennis algérien Abdeslam Mahmoudi (83 ans), dans la nuit de vendredi à samedi à Alger. «Mahmoudi est le doyen du tennis algérien et j'étais un de ses élèves à l'école de Bachdjarah, donc je le connais depuis plus de 45 ans. C'est le père du tennis algérien et son départ est une grande perte pour le sport algérien en général et le tennis en particulier.

Récemment, il nous a donné une leçon sur la prise en charge des enfants en marge d'un tournoi qu'il a organisé à Bachdjarah. Nous allons organiser un tournoi national en sa mémoire, en collaboration avec l'instance fédérale et la prochaine édition du tournoi ITF de Bachdjarah portera probablement son nom», a confié Benhabilès.