L'ANNONCE A ETE FAITE HIER DANS L'APRÈS-MIDI JSK: Noureddine Saâdi remercié

Par Kamel BOUDJADI -

Saâdi s'en va sur la pointe des pieds...

Sitôt tombée, l'information du limogeage de Noureddine Saâdi a laissé libre cours à une valse de noms d'entraîneurs qui seraient contactés.

Finalement, le président de la JSK, Cherif Mellal, a dû, à contrecoeur, se séparer de l'entraîneur Noureddine Saadi.

L'information, qui a circulé à Tizi Ouzou hier dès la mi-journée, a été confirmée par ce dernier qui a précisé qu'il a reçu un appel de Cherif Mellal en personne qui lui a annoncé son limogeage.

La décision prise par le conseil d'administration, dont Nassim Benabderrahmane, est motivée vraisemblablement par la pression subie de toutes parts après la dernière défaite qui enfonce un peu plus les Canaris. Aussi, l'absence de résultats immédiats aurait conduit la direction à se séparer de l'entraîneur. Beaucoup de voix affirmaient en effet que le limogeage est le résultat d'une insupportable pression exercée par les supporters.

Des supporters gagnés chaque jour un peu plus par la panique de voir leur club plonger.

Des voix parlent avec insistance de l'arrivée de Kamel Mouassa comme entraîneur et de Karim Doudène comme manager général.

Ces derniers n'avaient pas encore donné leur réponse. Jusqu'à hier, tard dans l'après-midi ni Mouassa ni Doudène n'ont donné une quelconque réponse.

Cette dernière pourrait, précisent nos sources, être pourtant attendue pour aujourd'hui.

Aussi, après la forte pression des supporters et la persistance du signe indien, Noureddine Saâdi a été sacrifié pour conjurer le sort.

Le prochain entraîneur débutera sa mission dans les mêmes conditions que son prédécesseur. Une forte pression pour amorcer le déclic mais qui aura besoin de stabilité pour travailler.

Un nouvel entraîneur qui aura pour tâche de sauver la JSK de la relégation qui approche à grands pas. La mission apparaît d'autant plus difficile que les Canaris auront à évoluer à l'extérieur pour disputer cinq rencontres et autant à domicile. 30 points possibles mais qui ne seront pas faciles. Tout le monde espère que le déclic aura lieu au prochain match face à l'USM Bel Abbès. L'espoir est grand quant à un éventuel sursaut des Canaris. Conscients de la difficulté de reprendre les choses en main, les joueurs commencent à donner des signes de réveil. La rencontre face au DRBT a été rendue d'autant plus difficile par le comportement des dirigeants du club qui recevait. Beaucoup espèrent que le prochain match sera celui qui remettra les Canaris sur le chemin des victoires.

L'espoir est toujours là mais beaucoup considéraient que le changement d'entraîneur était une simple formalité au point où en sont les choses. Les plus avertis ne croient pas à l'entraîneur providentiel qui pourrait réveiller un effectif en état de léthargie en l'espace de quelques rencontres.

Enfin, en attendant la confirmation du remplaçant de Saâdi, les Canaris se retrouvent encore une fois devant l'obligation de composer avec un autre coach et un autre style mais pour le même résultat: sauver l'équipe de la relégation.