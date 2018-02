LES ENVAHISSEMENTS DE TERRAINS SE MULTIPLIENT Et pourtant, la FAF a instauré l'arrêt de matchs!

Par Saïd MEKKI -

Les supporters de l'USMBA n'ont pas digéré la défaite

C'est une véritable problématique à laquelle la FAF et le Directoire provisoire qui gère la LFP, doivent faire face d'autant qu'on se rapproche de plus en plus de la fin de saison et de ses enjeux où les risques de violence sont bien à prendre en considération avant que le pire n'arrive.

Après les échauffourées dans et en dehors des stades, des pseudos supporters viennent d'adopter de nouvelles «réactions» en procédant régulièrement par des envahissements de terrain.

La réaction des membres du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football ne s'est pas fait attendre. Lors de leur dernière réunion de jeudi dernier, les membres du BF de la FAF ont donc décidé d'«arrêter les matchs dès l'envahissement de terrain». Cette décision a été prise suite à la décision de l'arbitre du match JSM Skikda-GC Mascara (2-1) de la 18e journée de Ligue 2 Mobilis, Amine Sekhraoui, de reprendre la rencontre après un arrêt de plus de 25 minutes survenu à la fin de la partie suite à un envahissement de terrain par le public. Résultat: Sekhraoui a été suspendu juste un mois et la JSM Skikda a écopé d'un match à huis clos pour «jets de projectiles et envahissement de terrain par les supporteurs entraînant l'arrêt momentané de la partie», conformément à l'article 70 du code disciplinaire. Seulement, ce qui est incompréhensible, c'est que des envahissements de terrain ont bien eu lieu après cette décision du BF de la FAF, sans que des matchs ne soient arrêtés?!... A titre d'exemple: lors du derby de l'Ouest entre l'USM Bel Abbès et le MC Oran, des supporters ont envahi le terrain du 24-Février, mais le match a bel et bien repris en seconde période.

Les quelque 500 supporters oranais qui ont fait le déplacement à la ville de la Mekerra ont été tout simplement «chassés» du stade, alors que l'équipe mouloudéenne avait trouvé toutes les peines du monde pour pénétrer dans le stade à son arrivée sur les lieux, selon un proche du club phare de la capitale de l'Ouest. Une animosité inexpliquée caractérise les rapports entre les supporters des deux clubs depuis quelques années.

Le fair-play n'a pas été également au rendez-vous entre les deux galeries lors du match aller à Oran. Justement, dans l'optique de mettre un terme à cette animosité, les dirigeants, les joueurs des deux camps, ainsi que les autorités locales et sécuritaires à Sidi Bel Abbès ont mené tout au long de la semaine ayant précédé le derby une campagne de sensibilisation, mais qui n'a finalement pas donné ses fruits. Sur l'écran de la télévision nationale, qui a retransmis en direct la rencontre, l'on pouvait constater que des ambulances ont fait leur apparition sur le terrain pour évacuer des supporters blessés, alors que le score était en fin de première mi-temps en faveur des visiteurs (3-1). A Chlef, des supporters ont fait de même à la mi-temps du match de leur équipe l'ASO face à la JSM Béjaïa, alors que la première nommée était menée au score. Les supporters de la JSM Béjaïa ont été sauvagement agressés.

La tribune réservée aux visiteurs a été le théâtre de multiples débordements, jets de projectiles et affrontement entre supporters et forces de l'ordre. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux, montre la violence des supporters locaux qui ont pénétré la pelouse du stade Mohamed-Boumezrag pour s'en prendre aux supporters de la JSM Béjaïa. Mais le match a bien été maintenu par l'arbitre de la rencontre. A Béjaïa lors du match MO Béjaïa-CA Bordj Bou Arréridj, l'arbitre Saïdi a bien mentionné envahissement de terrain, mais pas arrêt du match?!... C'est certainement par «peur» de représailles de la part des supporters locaux que les arbitres «préfèrent» poursuivre les matchs que de les suspendre comme le demande la FAF. Et c'est une véritable problématique à laquelle la FAF et le Directoire provisoire qui gère le championnat doivent faire face d'autant qu'on se rapproche de plus en plus de la fin de saison et de ses enjeux où les risques de violence sont bien à prendre en considération avant que le pire n'arrive. Or, une contradiction de la FAF avec cette histoire d'arrêt des matchs en cas d'envahissement de terrain puisque la réglementation est claire là-dessus. Mieux encore, suite à cette décision de la FAF, il va falloir donc lever la suspension de l'arbitre Ibrir. Qu'en est-il au juste? Eh bien, c'est très simple, le jeune arbitre Ibrir de la Ligue de Batna, a pris la courageuse décision d'arrêter le match à Chelghoum Laïd (Division amateur-Groupe Est), entre l'équipe locale, le HBCL et le MO Constantine à la 88e minute de jeu, après le but des visiteurs où les supporters de l'équipe locale ont envahi le terrain. Mais, depuis, la commission de désignation des arbitres de la CFA n'a plus désigné Ibrir pour diriger des matchs!?.. Et le comble est qu'un autre arbitre, à savoir l'international Abderrezak Arab, qui a officié à Mascara, le match entre le GCM et le MCS, n'a pas pris la décision d'arrêter la partie en dépit des incidents graves ayant émaillé la rencontre, mais il est toujours désigné alors que le GCM a été sanctionnée par deux matchs à huis clos par la commission de discipline de la LFP! Alors qui dit mieux en matière de «décisions contradictoires» sur les terrains alors que les règlements sont bien clairs...