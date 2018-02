ASM ORAN Le président tire la sonnette d'alarme

Le président de la section football de l'ASM Oran, Larbi Oumamar, a tiré la sonnette d'alarme lors de la réunion qu'il a tenue hier avec le staff technique et les joueurs, a-t-on appris de l'intéressé.

Au cours de cette réunion, intervenant après la série des mauvais résultats du club en championnat de Ligue 2, Oumamar, également membre du Bureau fédéral de la FAF, a sommé ses protégés de réagir dès le prochain match qui les opposera en déplacement face au WA Tlemcen, vendredi dans le cadre de la

21e journée.

L'ASMO, qui a démarré en force le championnat cette saison affichant des prédispositions pour jouer la carte de l'accession en Ligue 1 qu'elle a quittée, il y a deux saisons, enchaîne les mauvais résultats, notamment depuis le début de la phase retour.

L'équipe reste sur deux défaites de rang, dont la dernière à domicile face au GC Mascara, non sans susciter la colère de ses fans qui ont exigé vendredi dernier en marge de ce match le départ des dirigeants et du staff technique. Et même si l'entraîneur adjoint, Hadj Merine, s'est empressé, à l'issue de cette partie, de rassurer que son équipe n'était pas en danger, le président de la section football, lui, a estimé que les siens n'étaient pas à l'abri d'une mauvaise surprise s'ils ne se rachètent pas rapidement de leur contre-performance.

Il a d'ailleurs exigé une victoire des siens vendredi prochain à Tlemcen face à une équipe qui joue sa survie en Ligue 2, soulignant que la direction du club a mis tous les moyens au profit de son équipe afin de réussir une belle fin de saison.

Ce responsable mise, selon le discours qu'il a tenu lors de la sa réunion avec les joueurs et le staff technique, sur six points lors des deux prochains matchs, pour arrêter l'hémorragie, et éviter au club de sombrer dans la crise.

L'ASMO pointe à la 8e place avec 26 points, et ne compte que six unités sur le premier relégable, le RC Kouba.