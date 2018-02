BÉTIS SÉVILLE Mandi marque, le Real s'impose

Le Real Madrid s'est imposé à Séville face au Bétis, mais ce dernier a chèrement vendu sa peau et a même mené à la mi-temps grâce notamment à un but de Aïssa Mandi. Le Real Madrid a ouvert le score très tôt par Marco Asensio (11'), mais le Bétis va pousser et Aïssa Mandi qui avait déjà placé une tête dangereuse à la 21e minute va réussir à égalise en sautant plus haut que Casemiro et marquer de la tête sur un centre de Joaquin (33'). Le même Joaquin très en verve décale Junior Firpo dont le tir est dévié dans ses buts par Nacho, 2-1 (37'). Au retour des vestiaires Sergio Ramos égalise de la tête (49e). Ensuite Gareth Bale et Carvajal vont faire mal sur les côtés et Asension inscrira le 3e but du Real à la 58e minute avant que Cristiano Ronaldo ne crucifie Adan Garrido après une louche de Casemiro (64e), 2-4. Le Bétis va de nouveau pousser avec de belles frappes de Morjon et Guardado et réduit la marque à la 85e par Sergio Léon, mais Karim Benzema entré à la 89e clôt le score dans les arrêts de jeu (91+3'), 2-5. Boudebouz qui était titulaire et qui a joué 81 minutes.