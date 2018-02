DIRECTION DES EQUIPES NATIONALES Des plateaux de détection dans le Sud

La direction des Equipes nationales dirigée par Boualem Charef a organisé depuis le mois de décembre de nombreux plateaux de détection dans le sud du pays pour les sélections U15, U17, U20 et U21. Charef, en compagnie de Hocine Abdelaziz et M'hamed Haniched, après s'être déplacé dans sept wilayas du Sud du pays et avoir détecté certains joueurs qui ont rejoint les sélections U17 et U21 durant le mois de janvier ont organisé à la mi-février un large plateau de détection regroupant des sélections venues des wilaya de Ghardaïa, Ouargla, Laghouat, Tamanrasset, Illizi, Touggourt, Oued Souf. Un tournoi a été organisé durant trois jours à Ngoussa, une commune située à 20km de Ouargla. Un autre plateau concernant la sélection U15 a, lui, été organisé du 8 au 9 février à Laghouat.