LOSC-BIELSA Le combat continue

Malgré un bon résultat (si on pense au score à la mi-temps) nul contre l'Olympique Lyonnais hier, les Lillois vont vite se retrouver à nouveau dans un combat qu'ils ne sont pas du tout sûrs de gagner.

En effet, celui ne se déroulera ni sur un ring, ni sur un rectangle vert, mais bien au tribunal.

Les Dogues vont retrouver aujourd'hui Marcelo Bielsa devant le tribunal administratif pour essayer de régler le problème de son licenciement. En résumé, Lille s'est séparé de Marcelo Bielsa à cause des résultats en prétextant une faute grave. Sauf que dans un contrat signé sous seing privé, il existait une sorte de «clause parachute», retirant la possibilité à l'employeur d'El Loco d'utiliser l'argument de la faute grave pour se séparer de lui. Et surtout, elle lui offrait un parachute - une nouvelle fois - doré s'il était amené à être démis de ses fonctions. Ce qui a été le cas le 15 décembre dernier. Depuis, la lutte continue entre les deux parties. D'un côté, Bielsa réclamerait plus de 18 millions d'euros au LOSC pour ses salaires ainsi que ceux de ses adjoints qu'il rémunère lui-même.

De l'autre côté, évidemment, on refuse de payer cette somme, d'autant que le club a été rétrogradé en Ligue 2 à titre provisoire par la Ligue de football professionnel (LFP) justement parce que les finances ne sont pas au beau fixe depuis le rachat par Gérard Lopez. Sauf que la Ligue a, semble-t-il, fait valider le pré-contrat -signé sous seing privé et différent de l'officiel, homologué par la Ligue - existant entre les deux parties et donc les tribunaux pourront donc trancher sans passer au-dessus de la juridiction de la LFP.

Les deux parties (les avocats de chaque partie plutôt) avaient rendez-vous hier au tribunal de commerce de Lille pour une audience qui aurait dû avoir lieu le 5 février dernier. Le combat continue.