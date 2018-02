MC ORAN Comment mettre un terme à 25 ans de disette

Le retour au premier plan du club-phare de la ville est pour beaucoup dans cette fin de «boycott» annoncée.

Le stade Ahmed-Zabana d'Oran, souvent rempli à moitié ou même moins cette saison, devrait retrouver des couleurs dès vendredi prochain à l'occasion du match

MC Oran-USM El Harrach (16h), dans le cadre de la 21e journée de la Ligue 1 Mobilis. A Oran, tout le monde ne parle que du retour des fans hamraoua dans le stade qu'ils ont boycotté depuis le début de cet exercice, et même durant les saisons précédentes. Le retour au premier plan du club-phare de la ville est pour beaucoup dans cette fin de «boycott» annoncée. C'est que les supporters oranais se remettent tout simplement à rêver du titre. Il faudra d'ailleurs remonter dans le temps pour trouver trace à un aussi grand engouement de ces fans pour leur équipe que celui traduit par ces scènes de liesse qui ont marqué le retour des protégés de l'entraîneur Mouaz Bouakkaz de leur déplacement à Sidi Bel Abbès samedi dernier, auréolés d'une précieuse victoire (5-2) qui leur a permis de retrouver leur statut de dauphin, de surcroît avec seulement quatre points de retard sur le leader le CS Constantine. Le président du MCO, Ahmed Belhadj, qui s'est empressé de promettre une prime de victoire «historique» à ses capés

(300 000 DA), est le premier à croire dur comme fer au titre de champion derrière lequel court son équipe depuis...1993. «Bien sûr que j'y crois. Désormais, tout est jouable à 10 journées de la clôture de la compétition. On fera tout pour gagner ce trophée que tout Oran attend, maintenant qu'on a perdu le pari de s'offrir la coupe d'Algérie», a déclaré le boss oranais. En fait, l'on a craint le pire pour le MCO après son élimination, il y a quelques semaines, en 8es de finale de la coupe d'Algérie sur le terrain du MO Béjaïa, sauf que ses joueurs ont réussi à vite relever la tête en enchaînant deux succès qui leur ont permis de se hisser à la deuxième place au classement et surtout se relancer dans la course au titre de champion. Mais l'entraîneur, Mouaz Bouakkaz, dont la cote a sensiblement grimpé après son parcours de premier ordre jusque-là avec les gars d'El-Bahia ne veut nullement s'enflammer. «Il est encore prématuré de parler de titre. On préfère continuer à gérer match par match et surtout penser à assurer notre maintien dans les plus brefs délais», a réagi le technicien tunisien en poste depuis l'été dernier, et qui ne cesse de rappeler que son objectif premier était de rebâtir une équipe solide capable de jouer les premiers rôles dans les années à venir. Cependant, au vu de la dynamique des bons résultats du MCO, l'ex-coach du RC Relizane pourrait bien commencer à cueillir le fruit de son travail plus tôt que prévu. En tout cas, outre la position confortable des siens dans le haut du tableau, les statistiques plaident largement à sa faveur. En effet, le MCO s'est hissé, depuis samedi dernier, à la première place au classement des meilleures attaques de la Ligue 1 avec 29 buts, alors que ce secteur était considéré la saison écoulée comme étant son maillon faible. Dans le registre des meilleures défenses, les Oranais occupent la 5e place après avoir encaissé 18 buts. L'équipe s'illustre également cette saison par sa force loin de ses bases en totalisant 16 points de ses différents déplacements. Seule l'USM Alger en a fait mieux (17 points).

Par les chiffres toujours, les coéquipiers du capitaine et gardien de but de l'équipe, Abderraouf Natèche, sont invaincus depuis la 12e journée, soit depuis leur défaite sur le terrain du leader, le CSC (1-0). Les spécialistes font remarquer aussi que le MCO a bien profité du mercato hivernal pour s'armer par de nouveaux atouts. Selon leurs avis aussi, la direction du club a rarement réussi un aussi bon recrutement après avoir engagé trois joueurs (Chibane, Mansouri et Abdat) qui se sont vite imposés dans l'équipe et apporté le plus escompté. C'est dire que tous les ingrédients sont désormais présents pour que les Oranais, bien soutenus également par les autorités de la wilaya, mettent enfin un terme à de longues années de disette, leur dernier titre datant de 1996 en coupe d'Algérie. Reste à savoir jusqu'où iront-ils dans leurs ambitions en ce dernier tiers du championnat qui débute dès le week-end prochain.