OHOD CLUB Nabil Neghiz remercié

Les dirigeants du club saoudien, Ohod Madina, viennent de limogé l'entraîneur algérien, Nabil Neghiz, quelques mois après son arrivée. L'ancien sélectionneur par intérim des Verts a été remercié pour cause de mauvais résultats. Un accord à l'amiable a été trouvé entre les deux parties, comme indiqué sur le compte twitter du club. Neghiz a pris la tête du staff technique de Ohod Club en novembre 2017, il a dirigé huit rencontres en championnat saoudien pour seulement une victoire et une élimination en 16es de finale de la coupe d'Arabie saoudite. Le club compte trois joueurs algériens dans son effectif, le gardien Doukha arrivé avant Neghiz ainsi que Boulaouidet et Khoualed venus avec lui.