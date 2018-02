REAL MADRID Zidane se réjouit de la forme de Ronaldo

Après un début de saison en demi-teinte, Cristiano Ronaldo semble être de retour à son meilleur niveau, comme à son habitude ces dernières saisons au moment d'aborder la dernière ligne droite. Avec ses deux buts face au PSG en Ligue des champions et son but face au Betis avant-hier soir, la star portugaise est de retour au premier plan. Un retour en forme que son entraîneur Zinédine Zidane voit d'un très bon oeil. «Il va bien et nous sommes heureux de le voir marquer et de se battre. Nous approchons de la fin de la saison et chaque match est important. Voir tous les joueurs très bien, c'est une bonne chose et je suis heureux», a-t-il déclaré en conférence de presse.