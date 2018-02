SOUDANI, ATTAQUANT DU DINAMO ZAGREB "Un rêve de jouer en Angleterre"

L'international algérien, El Arabi Hilal Soudani, est revenu dans un entretien accordé à nottinghampost sur son transfert avorté vers l'Angleterre lors du mercto hivernal. Hilal Soudani a déclaré: «Je ne peux pas le cacher et je dois avouer ma déception de ne pas pouvoir rejoindre Nottingham qui me voulait cet hiver, c'était un rêve pour moi de jouer en Angleterre». L'Algérien de 30 ans a été sollicité par le club de Nottingham Forest sauf que les dirigeants du Dinamo ont refusé catégoriquement le départ de Soudani. Le joueur a ajouté: «J'avais fortement montré le désir d'aller à Nottingham, mais la direction de mon club a refusé. Je respecte cette décision de mes dirigeants qui ont certainement des raisons valables.» Le buteur des Verts conclura: «Je veux dire que j'ai dépassé ma déception et maintenant j'ai rempli ma mission sur le terrain en restant professionnel. Je vais donner tout ce que j'ai pour le Dinamo.»