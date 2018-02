CR BELOUIZDAD-ONZE CRÉATEURS (AUJOURD'HUI À 17H-RETOUR) Match-piège pour le Chabab

Par Saïd MEKKI -

Le coach marocain du CRB, Rachid Taoussi, a remonté le moral de ses joueurs tout en se focalisant sur le match d'aujourd'hui face aux Maliens qu'il faudrait impérativement battre pour reprendre confiance et surtout se qualifier au prochain tour.

Le score nul du match aller de ce tour préliminaire de la coupe de la Confédération africaine, entre le Onze Créateurs et le CR Belouizdad (1-1) est un score piège que les joueurs du coach marocain des Rouge et Blanc se doivent de prendre très au sérieux, ces Maliens, cherchant la «surprise». Le 9 février dernier, le CR Belouizdad, un des deux représentants algériens en coupe de la CAF a ramené ce précieux nul (1-1) de son déplacement chez les Maliens de Onze Créateurs, en match disputé au stade Modibo Keita de Bamako, en match «aller». Cheickna Samaké avait ouvert le score pour Onze Créateurs à la 45' minute, avant que Mohamed Heriat n'égalise pour le CRB à la 64'. Et comme par la suite, le Chabab de Belouizdad a perdu un match important en championnat à Sétif face à l'ESS, les joueurs sont vraiment sous pression. Très affectés par cette défaite à Sétif, les joueurs du coach Taoussi ont eu du mal à reprendre les entraînements samedi dernier. Par la suite, le coach marocain de l'équipe, Rachid Taoussi, a donc remonté le moral des joueurs, tout en se focalisant sur le match d'aujourd'hui face aux Onze Créateurs maliens qu'il faudrait impérativement battre pour reprendre confiance et bien évidemment, surtout pour se qualifier au prochain tour de cette compétition continentale. Le coach assistant du CRB, Boutaleb, indique que «La coupe de la CAF tombe à pic pour se refaire une santé. Si on se qualifie, ce sera la meilleure manière de préparer notre prochain déplacement en championnat d'Algérie à Béchar pour y rencontrer la JS Saoura.» Le latéral gauche de l'équipe, Belaïli, verse dans le même sens en déclarant pour sa part que «La coupe de la CAF d'abord, la JSS après. Nous nous concentrons sur ce match face aux Maliens alors que pour le match contre la JSS, on aura le temps d'en parler par la suite.» Quant au coach Taoussi, il a tenu à préciser que «nous sommes bien sereins et on jouera le match à fond pour arracher cette qualification qui apportera le réconfort et l'assurance voulues pour la suite de notre parcours». De son côté, le coach du Onze Créateurs du Mali, Djibri Drame, avertit bien les Belouizdadis en indiquant que «Je connais assez le football algérien et j'ai de quoi battre le CRB.» Voilà qui obligerait les joueurs du Chabab à fournir tous les efforts nécessaires pour gagner la partie et se qualifier au prochain tour de cette coupe de la CAF. A noter enfin que l'USM Alger, deuxième représentant algérien dans cette compétition, a été exempté du premier tour qualificatif, et fera donc son entrée en lice directement au deuxième, contre le vainqueur du match mettant aux prises les Gabonais de Manga Sport et les Congolais de l'AS Maniema.