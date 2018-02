CHELSEA-BARCELONE (8ES DE FINALE- CE SOIR À 20H45) Plus qu'un simple choc

Messi dans ses oeuvres

Un élément de ce match sera suivi tout particulièrement par les supporters et commentateurs: l'arbitrage.

Ce soir aura lieu le choc entre Chelsea et le Barça en 8es de finale de Ligue des champions. Avec Real-PSG, c'est le match que la planète foot attend, mais pas pour les mêmes raisons. Les Blues et les Blaugranas restent sur deux confrontations très disputées, avec en toile de fond, le match de la «putain de honte» en 2009. En 2012 au Camp Nou, Fernando Torres remonte seul la moitié de terrain blaugrana avant d'éliminer Victor Valdes sur un crochet et d'inscrire le but de la qualification. Ce but permet au club londonien de se venger de la frappe extérieure du pied droit de Andrès Iniesta qui avait catapulté le ballon dans la lucarne de Petr Cech et qualifié son équipe en 2009. Un élément de ce match sera suivi tout particulièrement par les supporters et commentateurs: l'arbitrage. Didier Drogba - fou de rage - qualifiant la demi-finale retour d'une «putain de honte» est resté l'image la plus marquante de la Ligue des champions en 2009.

Avant que Iniesta ne qualifie les blaugranas à la dernière seconde, l'arbitre du match avait oublié quatre penaltys pour les Blues et pris beaucoup d'autres décisions litigieuses. L'homme en noir, Tom Henning Ovredo, avait confié recevoir des «menaces de mort» des années après la rencontre. Ce match a participé, avec la remontada, il y a un an (où l'arbitre Denis Aytekin avait pris plusieurs décisions polémiques), à construire l'image d'un FC Barcelone aidé par l'arbitrage. Lionel Messi est extraordinaire en Ligue des champions, mais pas face à Chelsea. Dans cette compétition, le club anglais est sa bête noire. Le génie argentin n'a pas inscrit le moindre but contre les Londoniens en huit confrontations (depuis 2006). Au cours d'un match d'anthologie au Camp Nou en 2012 où les Barcelonais sont éliminés (2-2), la Pulga avait vu son penalty s'écraser sur la transversale de Petr Cech, alors qu'il aurait pu mettre les siens à l'abri. Depuis 2000, les Catalans et les Anglais se sont affrontés trois fois dans cette compétition.

A chaque fois, le vainqueur de ce duel remportait la Ligue des champions dans la foulée (2006-2009-2012). L'espoir est permis, puisque de gros concurrents seront également éliminés dans ces 8es de finale, le PSG, le Real, la Juventus, Tottenham, Liverpool ou encore Manchester United. Le vainqueur de cette rencontre pourrait donc prendre une petite option pour la victoire finale. Autre statistique, depuis 2000, le score cumulé des matchs entre Barcelone et Chelsea est de

18-18, rendez-vous le 20 février (aujourd'hui, ndlr) pour voir qui prendra l'avantage pour les prochaines années.