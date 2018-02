ANGERS SCO Rayan Aït Nouri (16 ans) passe pro

Dans le collimateur de Liverpool qui a tenté de le faire signer ces dernières semaines, le SCO d'Angers a annoncé la signature d'un contrat professionnel à son jeune arrière gauche Rayan Aït Nouri (16 ans et demi). Considéré comme le plus grand talent du centre de formation angevin et international français U17, ce latéral gauche très offensif, né de parents algériens, s'est engagé pour trois ans avec son club formateur. Actuellement blessé aux ischios, Aït Nouri, qui s'entraîne régulièrement avec le groupe pro, devrait faire ses débuts en Ligue 1 prochainement puisque le club présidé par Saïd Chabane a reçu lundi dernier l'autorisation de la FFF pour son double surclassement. Repéré par la cellule de recrutement en région parisienne, Rayan avait rejoint les Noir et Blanc en juillet 2016. Dans la catégorie U17, Rayan a progressé de manière significative en l'espace d'un an et demi, découvrant successivement le niveau national puis international dans sa catégorie. En décembre 2017, il avait ainsi découvert l'univers de l'équipe de France en prenant part à un tournoi de préparation en vue de l'Euro 2018 qui se déroulera en Autriche au mois de mars. Ses performances et ses qualités ont également tapé dans l'oeil de certains des plus grands clubs européens. Malgré des sollicitations prestigieuses, il a choisi le SCO pour lancer sa prometteuse carrière.

Un choix qui ravit forcément le patron de la formation scoïste. «Le joueur et son environnement ont envie de continuer le projet qui a été mis en place pour lui. Je l'ai entendu maintenir sa position en disant qu'il voulait vraiment rester chez nous. Et ça, c'est tout à son honneur!» «Cela rentre dans la feuille de route qui a été établie au début du projet du centre de formation avec notre président Saïd Chabane et notre manager général Olivier Pickeu», insiste Abdel Bouhazama. Saïd Chabane, président d'Angers SCO: «Lorsque nous avons ouvert en juillet 2013 le centre de formation d'Angers SCO, nous l'avons pensé pour qu'il devienne l'un des piliers du projet de notre club. Dès lors, chaque saison, nous nous sommes fixé des axes de progression afin de tendre vers cet objectif. Nous apercevons désormais les prémices de ce que nous avons imaginé.

Il y a eu les premières convocations internationales. Il y a eu aussi l'éclosion de Nicolas Pépé, devenu le porte-drapeau d'un savoir-faire... Cette saison, nos équipes jeunes jouent les premiers rôles dans les Championnats nationaux... Et la signature du premier contrat professionnel de Rayan Aït Nouri, chez nous, est un nouveau signal qui nous indique que nous avons emprunté la bonne voie. C'est donc avec un immense plaisir que nous intégrons aujourd'hui dans l'effectif pro, une jeune pousse talentueuse qui s'est révélée sous nos couleurs! Félicitations Rayan, à toi de jouer désormais!»

In Lagazettedufennec.com.