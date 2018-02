ARSENAL Emirates sponsor jusqu'en 2024 pour un montant record

Arsenal a annoncé lundi une prolongation de cinq saisons de son contrat avec son sponsor maillot Emirates, d'une valeur de 200 millions de livres (225 millions d'euros) selon la presse britannique. L'histoire entre Arsenal et Emirates continue. Partenaire depuis 2006 et la sortie de terre de l'Emirates Stadium, la compagnie aérienne basée à Dubaï s'est engagée jusqu'à la fin de saison 2023-2024, pour 40 millions de livres annuels (45 millions d'euros), selon la BBC. Ce nouvel accord, d'une valeur équivalente à celui de Chelsea avec le fabricant japonais de pneus Yokohama Tyres, en fait le deuxième plus important de Premier League pour un sponsor maillot, encore loin toutefois de celui de Manchester United avec l'Américain Chevrolet, d'une valeur de 559 millions de dollars sur sept ans (451 millions d'euros, soit environ 64 millions d'euros annuels). Emirates détient les droits de naming du stade d'Arsenal jusqu'en 2028.