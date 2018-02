CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BADMINTON (FINALE-INDIVIDUEL) L'Algérie remporte le titre africain

La sélection nationale algérienne de Badminton a remporté le titre africain en obtenant la première place du classement général (individuel) avec quatre médailles (deux en or, une en argent et en bronze) au terme des compétitions du championnat d'Afrique disputées avant-hier soir à la salle Harcha-Hacène (Alger). La sélection algérienne a remporté deux médailles en or grâce à la paire Koceila Mammeri-Linda Mazri (double mixte) et Mohamed Abderrahim Belarbi-Adel Hamek (double messieurs), alors que celle en argent a été obtenue par Koceila Mammeri et Youcef Sabri Medal (double messieurs). La bronze a été décrochée par Halla Bouskani et Linda Mazri (double dames). Le sélectionneur de l'Equipe nationale, Mohamed Mahlous, a déclaré que «la compétition était difficile mais à la fin nous avons pris le dessus et remporté le titre». 95 athlètes dont 35 dames sont présents dans ces épreuves individuelles issus de quinze pays.