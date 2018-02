CHAMPIONNATS MÉDITERRANÉENS D'ESCRIME Benchakour en bronze en sabre féminin

La sabreuse algérienne Naila Benchakour a décroché la médaille de bronze aux Championnats méditerranéens de la catégorie «minimes», clôturés dimanche dernier au Caire (Egypte). Cette 15e édition des Championnats méditerranéens d'escrime s'est déroulée du 16 au 18 février dans la capitale égyptienne. Elle était ouverte aussi bien aux garçons qu'aux filles et dans les trois armes: épée, fleuret et sabre. La prometteuse jeune algérienne a terminé sur la troisième marche du podium, en compagnie d'une Française, alors que les médailles d'or et d'argent ont été raflées par deux Egyptiennes.