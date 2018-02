EL HADI OULD ALI, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS "Les JAJ 2018, une occasion pour renouveler l'élite"

Les Jeux africains de la jeunesse 2018, prévus du 18 au 28 juillet à Alger, représentent une très bonne occasion pour l'Algérie de renouveler ses élites sportives nationales et les préparer à un avenir «radieux», a estimé le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. «Outre la détection de nouveaux jeunes talents, ces Jeux procureront à l'Algérie de nouvelles infrastructures qui pourront être utilisées ultérieurement par nos athlètes. Ce qui permettra aux différentes disciplines sportives de renouveler leurs élites nationales», a expliqué le MJS à Alger, en marge d'une réunion de coordination avec les Fédérations sportives en prévision des JAJ 2018. «Les athlètes qui seront engagés dans ces JAJ sont jeunes. Leur âge se situe entre 14 et 18 ans, faisant que leur marge de progression est relativement importante. Donc, en mettant à leur disposition les moyens pédagogiques nécessaires, ils seront probablement meilleurs à l'avenir. Ce qui en fera de dignes représentants des couleurs nationales chez les seniors, à l'occasion de grands évènements internationaux, comme les Championnats du monde et les Olympiades», a-t-il espéré. Devant les présidents des fédérations, Ould Ali a réitéré le total soutien de l'Etat pour le développement du sport national et sa disponibilité personnelle pour répondre aux doléances des athlètes et de leurs encadreurs.