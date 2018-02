EVOQUANT LE PROJET SPORTIF D'UNE COOPÉRATION ENTRE LES DEUX PAYS Le coach de l'EN invité par l'ambassadrice d'Autriche

Son Excellence, Madame Franziska Honsowitz, ambassadrice d'Autriche en Algérie a invité le sélectionneur national, Rabah Madjer, à une rencontre amicale à son ambassade. Son Excellence, Madame Franziska Honsowitze a émis le voeu qu'une coopération entre l'Algérie et l'Autriche en matière de football soit réalisée: «Je suis très contente que l'Equipe nationale d'Algérie se rende chez nous pour un match d'entraînement.

On a vraiment des traditions de recevoir des équipes. Tout ce qu'on peut faire, en tant qu'ambassadrice, est de souhaiter beaucoup de chance à votre équipe. Vous avez de grands potentiels surtout avec Monsieur Madjer dans sa nouvelle fonction d'entraîneur.

Moi je suis sûre que le grand potentiel de l'Equipe algérienne va s'exprimer et j'espère aussi que la coopération entre l'Algérie et l'Autriche dans le domaine du football s'intensifie, surtout envers les jeunes.

De tout mon coeur je souhaite beaucoup de succès au football algérien, moi je suis convaincue que le football projette une image très, très positive de votre pays» a-t-elle dit.

De son côté, Rabah Madjer a tenu à remercier Son Excellence l'ambassadrice d'Autriche, en son nom et en celui du président de la FAF Kheirredine Zetchi de l'accueil qui lui a été réservé et espère qu'il y aura des retrouvailles dans un «avenir proche avec des échanges en football en Algérie et en Autriche notamment par l'organisation des matchs amicaux aussi bien pour les jeunes que pour l'équipe A.»