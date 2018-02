IL A DÉMISSIONNÉ DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LFP Haddadj jette un pavé dans la mare

Le président de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, Hamid Haddadj, a annoncé hier sa décision de se retirer de cette structure juridictionnelle pour des «raisons personnelles» et dans «l'intérêt du football national.»

«J'ai décidé de me retirer, ainsi que les trois membres de la commission de discipline pour des raisons personnelles, d'autant que nous avons remarqué que nous n'avons pas été consultés dans des décisions qui ont été prises par la Fédération algérienne. Nous avons préféré prendre cette décision dans l'intérêt du football national», a déclaré Hamid Haddadj. Ancien président de la FAF (janvier 2006-février 2009) et juriste de formation, Hamid Haddadj avait été désigné à la tête de la commission de discipline en septembre 2010.

«Je ne peux pas cautionner ce genre de décisions qui sont contraires aux dispositions réglementaires. Je prends l'exemple de la décision de permettre aux nouvelles recrues hivernales de prendre part, avec leurs clubs respectifs, aux matchs des 32es de finale de la coupe d'Algérie alors que les règlements stipulent que chaque joueur pourra débuter avec sa nouvelle équipe à l'entame de la phase retour, soit à la 16e journée du championnat.

Il y a aussi l'affaire du joueur de l'US Biskra, Omar Mebarki, objet de réserves de l'ES Sétif», a énuméré Haddadj, qui s'est dit «prêt» à mettre son expérience au service du football national, d'autant que «le président de la FAF (Kheïreddine Zetchi, ndlr) a tout le temps évoqué des changements.»

Et d'enchaîner: «J'ai reçu un appel téléphonique lundi d'un membre du directoire gérant les affaires courantes de la LFP me demandant d'ajourner mon retrait jusqu'à la fin de la saison, chose que j'ai refusée.» Invité à donner les mesures réglementaires qui seront prises pour pallier à ce retrait, Hamid Haddadj a affirmé que la FAF allait procéder à l'installation d'une nouvelle composante ou charger le directoire de le faire. «Au risque de me répéter, mon retrait est lié à une question de principes. J'ai 45 ans d'expérience dans le football derrière moi et ce n'est pas aujourd'hui que je vais cautionner ce qui s'est passé», a-t-il conclu.