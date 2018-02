JS SAOURA Rapport accablant du staff technique contre des joueurs

Le staff technique de la JS Saoura sous la conduite de Khouda Karim, a présenté au comité dirigeant du club un rapport «accablant» contre certains joueurs de l'équipe pour «indiscipline», a-t-on appris de la direction du club de Ligue 1 Mobilis à Béchar. Le comportement inacceptable de certains joueurs, dont l'attaquant Bourdim Amar, qui a perturbé les choix de l'entraîneur, constitue une grave atteinte à la discipline et à l'homogénéité du groupe, a-t-on précisé. Le rapport du staff technique, dont l'intégralité reste non connue a été présenté par Khouda aux dirigeants de l'équipe, avant d'être soumis prochainement à la commission de discipline de l'équipe qui sera suivi de sévères sanctions contre les joueurs incriminés, a-t-on souligné. Depuis la lourde défaite contre le Paradou AC (3-0), pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 Mobilis, beaucoup de voix de responsables et supporteurs du club ont appelé à des changements au niveau des différents compartiments de l'équipe, pour qu'elle puisse être performante, surtout en déplacement, a-t-on signalé. Avant la rencontre contre Paradou, le président de la JS Saoura, Mohamed Zerouati, avait prévenu les joueurs de tout acte de non-respect de la discipline, d'absence d'engagement et de manquement aux consignes techniques et tactiques données par le staff technique.