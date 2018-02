LIGUES 1 ET 2 (SANCTIONS) Le huis clos pour l'USMBA et l'ASO

L'USM Bel Abbès (Ligue 1) et l'ASO Chlef (Ligue 2) ont écopé chacun respectivement d'un et de deux matchs à huis clos, a annoncé la Ligue de football professionnel sur son site officiel. L'USMBA a été sanctionnée pour «jet de fumigènes et projectiles à plusieurs reprises et envahissement de terrain à la mi-temps ayant causé un retard pour la reprise de la deuxième mi-temps de la rencontre», samedi dernier à domicile face au MC Oran (défaite 5-2), comptant pour la 20e journée du championnat. Outre cette sanction, la formation de la Mekerra devra s'acquitter d'une amende de 200 000 dinars. De son côté, l'ASO Chlef s'est vu infliger cette sanction pour «jet de pierres et fumigènes à partir de la 87e minute jusqu'à la fin de la partie, incident ayant entraîné une blessure du 4e arbitre» lors de la réception de la JSM Béjaïa (défaite 2-1), vendredi dernier dans le cadre de la 20e journée de la compétition. La formation chélifienne devra également s'acquitter d'une amende de 200 000 dinars. En Ligue 2, l'entraîneur des gardiens de but Benbouazza Saâd (JSM Skikda) a écopé d'un mois de suspension ferme en plus d'une amende de 30 000 dinars pour «comportement antisportif envers adversaire.»