PSG Le plan du Real Madrid se confirmerait pour Neymar

Annoncé dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs semaines, Neymar serait bel et bien au coeur d'un plan impliquant Gareth Bale et Karim Benzema. Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain contre un chèque de 222 millions d'euros, Neymar est pourtant régulièrement annoncé sur le départ. Il faut dire que la presse espagnole consacre presque quotidiennement des articles sur les supposées velléités de départ de la star brésilienne. Et un club revient avec insistance: le Real Madrid. Florentino Pérez rêverait d'attirer Neymar afin d'en faire son nouveau leader. Et les Merengue seraient prêts à tout. En effet, Mundo Deportivo consacre un article au renouveau du Real Madrid. Et les deux joueurs qui pourraient être les victimes des envies de Florentino Pérez. Ainsi, dès cet été, le Real Madrid souhaiterait se séparer de Gareth Bale et Karim Benzema afin de récupérer quelques liquidités pour laisser place nette à Neymar qui débarquerait la saison suivante, à l'été 2019. Les premières manoeuvres du plan merengue pourraient donc être lancées dès le prochain mercato estival.