SCHALKE 04 Vers un retour de Bentaleb

Le directeur sportif du Schalke 04, Christian Heidel, vient de s'exprimer en faveur du retour de Nabil Bentaleb, une main tendue des dirigeants allemands. Les rapports de l'international algérien, Nabil Bentaleb, et son entraîneur à Schalke 04, Domenico Tedesco, sont au plus bas depuis quelques semaines, comme nous l'avons rapporté. Le coach Tedesco reproche à l'Algérien son manque de combativité à l'entraînement, ainsi que les réclamations que peut avoir ce dernier vis-à-vis des choix du staff technique. Christian Heidel a déclaré: «Nous ne sommes pas vindicatifs, nous avons besoin de sa qualité», il a ajouté concernant le comportement du joueur de 23 ans: «Nabil veut jouer et il le comprendra. S'il ne change pas, il ne joue pas. C'est pourquoi il va changer». Le joueur du Schalke 04, Thilo Kehrer, a souligné l'importance de l'Algérien:«L'équipe est toujours convaincue que Nabil est important pour nous et nous avons besoin de sa qualité sur le terrain.»