USM BEL ABBES Reprise sur fond de tension

Défaits lourdement par le MC Oran (5-2), de surcroît à domicile, samedi dernier en match comptant pour le 20e journée de la Ligue 1, les joueurs de l'USM Bel Abbès ont repris avant-hier soir l'entraînement sur fond de tension.

Plusieurs supporters se sont déplacés au stade du 24-Février 1956 dans le but de demander des explications aux joueurs et au staff technique sur les raisons de ce naufrage, sauf qu'ils ont trouvé des portes fermés du stade à les attendre, a-t-on appris de l'entourage de cette formation. Cela n'a pas pour autant découragé les fans en question, restés en grand nombre devant la grande enceinte de la ville de Sidi Bel Abbès jusqu'à la fin de l'entraînement, créant un climat de tension. Craignant justement que la situation ne déborde à nouveau, les responsables du club ont fait appel aux services de sécurité pour assurer le déroulement de la session de travail de leurs protégés dans le calme.

Depuis la défaite des gars de la Mekerra contre les voisins oranais, les spéculations vont bon train dans le camp des supporters de l'équipe locale qui étaient plus de 40 000 à assister au match. Un record cette saison. Des incidents ont même émaillé ce derby de l'Ouest, avant, pendant et après la partie, ce qui a valu à l'USMBA une sanction d'un match à huis clos prononcée par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, avant-hier soir.

Des supporters, toujours sous le coup de la colère, accusent ouvertement certains éléments d'avoir «levé le pied», plongeant ainsi leur équipe dans la crise, au moment où les joueurs en question, à l'image du gardien de but Nadjib Ghoul, rejettent formellement ces attaques. L'USMBA, qui a perdu six points de son compteur sur décision de la Fédération internationale de football, ne dispose désormais que de 23 unités, et elle n'est, du coup, pas à l'abri d'une mauvaise surprise en fin de saison. Cette équipe, qui a concédé trois défaites à domicile depuis le début du championnat, occupe la 9e place au classement, devançant de quatre longueurs seulement le premier potentiel relégable, à savoir la JS Kabylie, soit son prochain adversaire, vendredi prochain au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou pour le compte de la 21e journée.