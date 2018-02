FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TAEKWONDO L'AG extraordinaire ce samedi

Le Bureau éxécutif de la FAT

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) avait demandé au président de la Fédération algérienne de taekwondo, Abdelhak Taibi, de convoquer une assemblée générale extraordinaire suite à la demande des deux tiers de ses membres.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a déclaré avant-hier que l'Assemblée générale extraordinaire (AGex) de la Fédération algérienne de taekwondo se tiendrait le 24 février, selon les informations dont il disposait.

«Dans le cadre du respect des lois et du jeu démocratique et selon les informations dont je dispose, l'AGE de la Fédération algérienne de taekwondo se tiendra le 24 février à la demande des deux tiers de ses membres» a déclaré le ministre.

«Après la convocation du bureau fédéral et l'assemblée générale, il faudra installer une commission de candidature et des recours» a-t-il précisé ajoutant que «le président actuel Abdelhak Taibi a tout le droit et la latitude de présenter sa candidature».

45 membres de l'Assemblée générale de la Fédération, regroupant 21 présidents de Ligues auxquels s'ajoutent les présidents des 10 meilleurs clubs des Championnats nationaux et 10 membres du bureau fédéral, ont demandé le retrait de confiance à l'actuel président pour «mauvaise gestion et monopole des décisions dans les affaires de la fédération.»

Rappelons que le président Taibi avait déjà comparu devant le tribunal du règlement des litiges sportifs de Ben Aknoun (Alger), en octobre 2017, après une plainte déposée par les membres du bureau fédéral.