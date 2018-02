SÉVILLE-MANCHESTER UTD ET SHAKHTAR DONETSK-AS ROME (8ES DE FINALE CE SOIR À 20H45) Duel hispano-anglais, opportunité pour Rome

Une belle affiche entre deux styles différents

Les huitièmes de finale de la C1 sont une bonne photographie de la bataille pour le leadership continental entre l'Espagne intraitable et l'Angleterre qui semble revenir sur le devant de la scène.

Les clubs anglais, dopés aux droits TV, peuvent-ils ravir aux Espagnols leur suprématie continentale? Séville reçoit Manchester United ce soir à 20h45 lors des huitièmes de finale aller de Ligue des champions, alors que l'AS Rome affronte les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Cinq représentants de la Premier League, trois de la Liga espagnole. Les huitièmes de finale de la Ligue des champions, reine des compétitions de clubs, sont une bonne photographie de la bataille pour le leadership continental entre l'Espagne, intraitable en Europe depuis 2014, et l'Angleterre qui, après quelques années en recul européen, semble revenir sur le devant de la scène. Ce soir, c'est Manchester United qui va tenter de défendre le prestige de la croix de Saint Georges en déplacement à Séville à l'Estadio Ramón Sánchez Pizjuá. Soit une confrontation entre le tenant du titre de l'Europa League et la formation qui a remporté la petite coupe d'Europe les trois saisons précédentes. Les Sevillistas ont pris la deuxième place de leur groupe, en n'ayant remporté que deux rencontres. Depuis, Vincenzo Montella a remplacé Eduardo Berizzo. Les Mancuniens, eux, avaient terminé à la première place de leur poule, avec 15 points, et 5 succès. Les deux équipes ne se sont encore jamais affrontées en C1. Une affiche de choix entre les deux derniers vainqueurs de la Ligue Europa qui aspirent à franchir un palier dans la plus grande des compétitions européennes. Et pour ce déplacement, l'effectif de José Mourinho pourrait être renforcé par Paul Pogba, Antonio Valencia, Marcus Rashford et Ander Herrera, qui ont tous manqué la victoire (0-2) obtenue à Huddersfield, samedi dernier en FA Cup. Si Marcos Rojo et Phils Jones restent incertains, alors que Zlatan Ibrahimovic, Marouane Fellaini et Daley Blind sont eux forfaits, les convalescents disposeront de deux séances d'entraînement pour se tester avant qu'une décision soit prise par le Special One. A priori, avantage Red Devils et leurs moyens XXL, mais leurs résultats depuis le début de l'année 2018 sont plutôt en dents de scie. De leur côté, les Sévillans ont changé d'entraîneur fin décembre, et leur nouveau technicien Vincenzo Montella commence à prendre ses marques après des débuts compliqués. La dernière manche aller de ces huitièmes de finale oppose le Shakhtar Donetsk à l'AS Rome. Les Italiens sont troisièmes de leur championnat, mais comptent déjà 16 points de retard sur le leader, Naples, et 15 sur le deuxième, la Juventus Turin. La fin de leur saison ne sera pas pour autant dénuée d'enjeu, puisqu'ils doivent encore assurer leur qualification pour la prochaine Ligue des champions en terminant à l'une des quatre premières places. Mais une qualification pour les quarts de finale dès cette saison mettrait sans doute du baume au coeur des tifosi romains.