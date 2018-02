MC ALGER-AS OTOHO (AUJOURD'HUI À 19H-RETOUR) Le Doyen veut la "remontada"

Par Lounès MEBERBECHE -

Nekkache et ses partenaires doivent sortir le grand jeu

La mission des Vert et Rouge semble jouable, mais l'attaque menée par Souibah et Nekkache doit faire parler la poudre dès les premières minutes du match s'ils veulent faire douter l'AS Otoho.

Si l'Entente de Sétif a déjà mis un pied au second tour préliminaire de la Ligue des champions africaine, l'autre représentant algérien dans cette prestigieuse compétition, en l'occurrence le Mouloudia d'Alger, devra puiser dans ses ressources pour réaliser la «remontada» face aux Congolais de l'AS Otoho pour arracher sa qualification. En effet, ayant concédé, il y a deux semaines, une défaite amère au match aller à Owando (2-0), entaché par les erreurs d'arbitrage et le comportement hostile des locaux, les Mouloudéens ont la ferme intention de sortir le grand jeu ce soir à 19h dans leur temple au stade du 5-Juillet pour rendre aux Congolais la monnaie de leur pièce.

La mission des Vert et Rouge semblent jouable, mais l'attaque menée par Souibah et Nekkache doit faire parler la poudre et dès les premières minutes du match, s'ils veulent faire douter l'AS Otoho. Remonter deux buts c'est possible avec le soutien de plus de 50 000 supporters mouloudéens, mais sur le terrain, les capés de Bernard Casoni doivent se montrer vigilants et surtout déterminés et solidaires. Après avoir retrouvé la C1 africaine, sept ans après, le Doyen veut à tout prix aller au bout de cette aventure, mais pour y parvenir, les partenaires de Derrardja croient à cet objectif et la vigilance est de mise comme l'indique le capitaine mouloudéen Abderrahmane Hachoud: «C'est un match difficile contre un bon adversaire. On doit bien se préparer pour cette confrontation qui ne sera pas facile, mais ô combien importante pour valider notre billet au prochain tour. Nous devons être irréprochables pour réaliser le match parfait. Nous comptons sur le soutien de notre public pour faire la différence», a-t-il indiqué. Lors de ce match, l'entraîneur Bernard Casoni compte opter pour une stratégie de jeu (4-3-3) à vocation offensive pour passer le cap des Congolais. Ainsi, le onze mouloudéen sera le suivant: Chaouchi dans les buts, Hachoud et Karaoui sur les côtés, tandis que la paire Azzi-Mebarakou composera la charnière centrale. Au milieu du terrain, le trio Bendebka, Amada et El Moueden sera chargé de la récupération et de la relance, tandis que Derrardja s'occupera de l'animation de jeu offensif, juste derrière les deux attaquants Nekkache et Souibaah. De ce fait, même si le Doyen semble favori pour une qualification à domicile, il faudrait tout de même se méfier de cette équipe congolaise, qui va certainement opter pour un bloc bas pour préserver ses deux buts d'avance.

Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre international tunisien Haythem Guirat et qui sera assisté par ses deux compatriotes Aymen Ismaïl et Khalil Hassani. En cas de qualification, le MCA affrontera au tour suivant le vainqueur de la double confrontation entre le club malien du Real Bamako et les Nigérians de MFM FC.