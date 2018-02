25 JOUEURS LOCAUX RETENUS POUR LE STAGE AU CTN Les choix contradictoires... de Madjer

Par Saïd MEKKI -

Le coach de l'EN tente de lancer une nouvelle génération, mais sa mission est délicate

La première surprise de cette liste des 25 est ce nombre allongé qui d'habitude était de 10 et surtout le fait de convoquer 10 joueurs dépassant les 28 ans, alors que d'autres manquent terriblement de compétition au sein de leurs clubs.

Le sélectionneur national, Rabah Madjer, semble avoir pris une décision claire quant à l'objectif à court terme de la préparation de la sélection nationale des joueurs locaux en convoquant parmi les 25 joueurs pour le prochain stage prévu du 24 au 28 février 2018, au Centre technique national de Sidi Moussa, de pas moins de dix joueurs presque trentenaires!

En effet, la première surprise de cette liste des 25 est ce nombre qui, d'habitude, était de 23 est allongé à 25 ensuite et surtout le fait de convoquer 10 joueurs dépassant les 28 ans. Jugez-en: Chaouchi (33 ans), Benmoussa (31 ans), Lakroum (30 ans), Bougelmouna (29 ans), Belkalem (29 ans), El Orfi (31 ans), Gherbi (30 ans), Mekkaoui (31 ans), Sabri Gharbi (30 ans) et Azzi (28 ans). Des échéances prochaines où peuvent évoluer les joueurs locaux, on notera donc la prochain coupe d'Afrique des nations, prévue en 2019 au Cameroun, et dont la reprise des éliminatoires pour les Verts est prévue en septembre prochain. Ensuite, il y a le championnat d'Afrique des nations de football 2020 prévu en Éthiopie. Il s'agit de la sixième édition du championnat d'Afrique des nations, réservé aux 16 meilleures équipes africaines locales. Ce qui voudrait dire que Madjer table sur ces joueurs «trentenaires» pour bien préparer le CHAN 2020. D'ailleurs lui-même l'a annoncé dans sa dernière déclaration à la presse en indiquant: «Mon objectif est de composer une équipe locale forte, qui sera appelée à disputer les qualifications du championnat d'Afrique des nations 2020.

Les meilleurs parmi les locaux vont renforcer l'équipe A». Quant à la CAN 2019, Rabah Madjer semble avoir également pris sa décision de ne s'appuyer que sur la majorité des joueurs expatriés, lui qui a déclaré récemment que «Si cette sélection algérienne actuelle ne remporterait pas la CAN 2019, il ne sait pas quand est-ce qu'elle pourrit le faire». Allusion au niveau élevé que possède cette sélection selon la vision du sélectionneur des Verts... Quant aux jeunes joueurs dont les olympiques et les espoirs, que prépare le directeur des Equipes nationales, Boualem Charef, ils peuvent attendre pour être encouragés ne serait-ce qu'en figurant dans la liste des joueurs locaux! Des autres remarques à faire sur cette liste des 25 joueurs, c'est ce nombre qui, faute de l'incapacité des membres du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football de trouver des sparring-partners pour les locaux depuis leur installation en mars de l'année dernière, doit donc pouvoir programmer un match d'application avec ces 25 joueurs dont, pour la première fois, sous l'ère Madjer, trois gardiens de buts. A rappeler au passage que le dernier match de l'Equipe nationale des locaux remonte à janvier dernier avec cette joute amicale face à son homologue rwandaise (4-1) au stade d'El Menzah de Tunis. D'autre part, on remarque dans la liste de Madjer des joueurs qui ne sont pratiquement pas titulaires dans leurs clubs respectifs sont convoqués par l'ancienne star de Porto qui ne cesse d'évoquer ses «critères» de choix pour ne point convoquer, à titre d'exemple avec les A, Feghouli et Raïs M'Bolhi avant de penser au retour de Doukha!... Belkalem, Cherif El Ouazzani, Lakroum, Boukhenchouche manquent visiblement de compétitions avec leurs clubs respectifs est sont bien là! D'autre part, on notera la première convocation du joueur de la JS Saoura, Bourdim ainsi que celui de l'USM Bel Abbès Nabil Lamara. Ce qui montre que Madjer a bel et bien cédé à une certaine pression...