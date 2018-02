ASAM-ASO À L'AFFICHE Les poursuivants en danger

Le choc AS Aïn M'lila-ASO Chlef, entre le leader qui reçoit le 6e sera, à l'affiche de la 21e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, prévue demain, au moment où les deux autres principaux candidats à l'accession, la JSM Skikda (2e) et le MO Béjaïa (3e) sont appelés à effectuer de périlleux déplacements chez les mal-classés, respectivement le CRB Aïn Fakroun (dernier) et le GC Mascara (11e).

Un match au sommet, dans lequel l'ASAM partira avec la faveur des pronostics, car outre l'avantage du terrain et le soutien du public, il sera appelé à défier un adversaire en plein doute, surtout depuis sa dernière défaite à domicile contre la JSM Béjaïa (1-2). Malgré tout, les Rouge et Noir, solides leaders avec 40 points, devront se méfier de «la réaction de la bête blessée», car l'ASO reste un redoutable concurrent, et voudra probablement se racheter de sa dernière déconvenue. De leur côté, la JSM Skikda et le MO Béjaïa sont appelés à jouer chez deux mal-classés, à savoir le CRB Aïn Fakroun (dernier) et le GC Mascara (11e). Ce qui devrait compliquer leur tâche dans la quête de ramener des points, car leurs adversaires jouent tout simplement leur survie en Ligue 2 et voudront donc profiter de l'avantage du terrain et du soutien du public pour se hisser hors de la zone de turbulence. D'éventuels faux pas qui pourraient faire l'affaire de la JSM Béjaïa, ex-aequo à la 3e place avec le MOB, car contrairement à ses principaux concurrents pour l'accession, elle sera probablement sur du velours en accueillant le CA Batna, avant-dernier avec seulement 18 unités au compteur, mais qui reste sur une victoire à domicile contre le CRBAF. Une victoire contre le CAB placerait donc la JSMB dans un meilleur couloir pour la montée en Ligue 1, surtout si elle coïncide avec un éventuel faux-pas de la JSMS et du MOB.

Autres duels intéressants, qui devraient retenir l'attention au cours de cette 21e journée, les derbies de l'Ouest entre le RC Relizane et le MC Saïda, et entre le WA Tlemcen et l'ASM Oran. Des matchs à grands enjeux, là encore, car si le RCR (7e avec 32 points) vise le haut du tableau, l'ASMO et le MCS, ex aequo à la 8e place avec 26 points jouent pour le maintien, surtout qu'ils ne comptent actuellement que six longueurs d'avance sur le premier club non relégable, le WA Tlemcen, 13e avec 20 points. Le duel RC Kouba-Amel Boussaâda, entre le 12e qui reçoit le 10e devrait également faire des étincelles, car ces des clubs flirtent dangereusement avec la zone rouge, faisant que la réussite d'un bon résultat au cours de cette 21e journée soit indispensable pour chacun d'entre eux, notamment les hommes de Madjahed qui demeurent sur une défaite contre le leader. Une victoire est plus qu'indispensable pour les coéquipiers de Hocine Metref pour espérer sortir de la zone rouge. Enfin, le CA Bordj Bou Arréridj, qui reste sur un très bon résultat nul chez les MOB (0-0) sera appelé à défier le MC El Eulma, premier club relégable avec 20 points, ce qui sur papier semble faire basculer la balance à son avantage. Tous les matchs sont prévus à 16h et en présence du public, suivant la programmation de la LFP, sauf au stade de l'Unité africaine de Mascara, en raison du huis clos qui pèse actuellement sur le club hôte.