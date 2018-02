CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL «CADETS» DE JUDO Aïn Defla hôte de l'événement ce week-end

Le Championnat national individuel du judo, catégorie cadets (garçons et filles) se déroulera ce week-end à la salle omnisports de Aïn Defla, a annoncé avant-hier dans un bref communiqué la Fédération algérienne de la discipline (FAJ). La pesée officielle des athlètes est programmée aujourd'hui entre 17h et 19h. Elle sera immédiatement suivie de la réunion technique et du tirage au sort. La compétition débutera demain, à 9h, avec cinq catégories de poids chez les garçons (-46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg et -66 kg), et quatre chez les filles (-40 kg, -44 kg, -48 kg

et -52 kg). Samedi, ce sera au tour des catégories de poids restantes de monter sur le Tatami, à savoir, celles des -73 kg, -81 kg, -90 kg et +90 kg chez les garçons, ainsi que celles des -57 kg, -63 kg, -70 kg et +78 kg chez les filles. Les finales de la première journée de compétition demain se dérouleront entre 17h et 18h30, alors que celles de la deuxième journée (samedi)

sont programmées entre

16h30 et 18h.