CHAMPIONS LEAGUE ASIATIQUE Doublé de Bounedjah contre Persepolis

L'attaquant algérien d'Al Sadd, Baghdad Bounedjah, se prépare bien a rencontrer l'Iran puisqu'il a inscrit un doublé face au représentant iranien dans la Champions League asiatique, l'équipe de Persepolis. Il ouvre le score à la 36e minute, après avoir exécuté un coup-franc repoussé, il se dirige vers la surface pour reprendre de la tête un centre d'Akram Afif. En seconde mi-temps sur un service plein de classe de Xavi, Bounedjah dans la surface fixe sont vis-à-vis et envoie un ballon enroulé qui trompe le gardien (51'), 2-0. Le troisième but est l'oeuvre d'un autre Algérien Boualem Khoukhi qui joue pour la sélection du Qatar. Les Iraniens sauveront l'honneur dans les arrêts de jeu par Nemati. Victoire 3-1 donc pour Al Sadd pour la deuxième journée du groupe C, ce qui fait qu'elle mène seule la marche avec 6 points. L'international algérien qui semble totalement remis de sa blessure a été élu homme du match.