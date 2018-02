COMMISSION FÉDÉRALE D'ARBITRAGE Journées d'étude pour les formateurs d'arbitres régionaux

La sous-commission de formation de la Commission fédérale des arbitres (CFA) organise des journées d'étude pour les formateurs des arbitres régionaux qui entrent dans le cadre de la formation continue et de la prise en charge des arbitres dans les divisions inférieures et ce, en application du programme de la CFA 2017-2018, sur instruction de son président Mohamed Ghouti.

Un programme riche a été établi pour les formateurs des wilayas et des régions pour uniformiser les méthodes d'enseignement moderne et instaurer un plan d'actions et un programme de formation applicable sur tout le territoire national.

Une équipe des instructeurs fédéraux, présidée par le responsable de la sous-commission de formation de la CFA, se déplacera dans chaque région et prendra en charge une liste des formateurs, au maximum cinq, établée par les Dtwa et celle des formateurs de la région avec la contribution des ligues régionales appelées à assurer les moyens logistiques et didactiques.

Les régions de Ouargla et Batna ont eu leurs journées respectivement le 13 et 14 février dernier, avant-hier c'était autour de la région de Annaba de voir se dérouler la formation suivi de Constantine hier, quand aux autres régions leur programme est établi comme suit: région de Saïda 27 février, région d'Oran le 28 du mois en cours.

Enfin, la région de Blida sera programmée pour le 6 mars prochain avant la clôture de cette tournée le 7 du mois prochain à Alger. La date de la journée de formation de la région de Béchar (Béchar, Tindouf, Adrar) sera communiquée ultérieurement.