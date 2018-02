EUROPA LEAGUE-16ES DE FINALE RETOUR Naples en danger, les autres écuries toutes proches

Naples, leader du championnat d'Italie, pourrait dire au revoir à l'Europa League dès ce soir: le club italien a été corrigé 3-1 à domicile par le RB Leipzig et va tenter une difficile «remontada» en Allemagne en 16es de finale retour (19h). Le suspense est en revanche tout relatif pour les autres écuries européennes comme Arsenal, l'Atletico Madrid ou l'AC Milan qui avaient dominé Östersund, le FC Copenhague et Ludogorets à l'aller. Les regards se tournent donc logiquement vers l'Allemagne et cette étonnante équipe du RB Leipzig. L'attaquant phare du club allemand Timo Werner s'était offert un doublé lors de la première manche contre les Napolitains. L'écurie allemande veut profiter de la petite coupe d'Europe pour confirmer son ascension fulgurante en quelques années, en dépit des critiques récurrentes sur un club jugé sans passé et construit de toutes pièces par la firme autrichienne Red Bull. Dans les autres rencontres, on pourra également suivre le match retour Villarreal-Lyon, après la victoire des Français (3-1) à l'aller. Face au club espagnol, les Lyonnais seront d'autant plus motivés qu'ils traversent une passe difficile en championnat et que la finale de C3 est prévue dans leur stade le 16 mai. Dortmund, qui a gagné en Allemagne (3-2), devra se méfier du match retour contre l'Atalanta Bergame. Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu vendredi à 14h.