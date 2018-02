FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE RUGBY L'Assemblée générale ce samedi à Bologhine

La Fédération algérienne de rugby (FAR) tiendra ce samedi à son siège, sis à Bologhine (Alger), son assemblée générale ordinaire, a indiqué un communiqué de cette instance. A l'ordre du jour, l'adoption des bilans moral et financier, ajoute-t-on de même source. La FAR a été officiellement créée le 17 novembre 2015 après la tenue d'une assemblée générale constitutive, à laquelle ont pris part les représentants des clubs existant dans 16 wilayas.

Lors de sa dernière conférence de presse ayant précédé le match de l'Equipe nationale en Zambie, le 4 novembre dernier, le président de la FAR, Sofiane Benhassen, s'était déjà dit satisfait du parcours de son instance au cours de l'année 2017.

La fin de cette année avait vu la sélection algérienne s'illustrer lors de la finale de la Rugby Africa Bronze Cup contre la Zambie, lui valant d'accéder au palier supérieur de cette compétition continentale.

Nouvelle fédération, cette instance a commencé par le bas après avoir reçu l'agrément de Rugby Afrique, document qui lui avait permis de déposer, le 3 décembre, sa demande d'affiliation à la World Rugby, la Fédération internationale qui gère ce sport. Selon le même responsable, la FAR a procédé à la formation de 450 formateurs éducateurs dont 153 ont été reconnus par World Rugby et de 42 arbitres dont 12 ont le grade international.

Dans ces activités, il faut compter les stages et regroupements qui ont permis à plus de 3 500 enfants, garçons et filles, de découvrir ce sport et à 2 000 autres de le pratiquer sur les plages, selon Benhassen. Sur le plan financier, la FAR, dira son président, ne peut compter pour le moment que sur les sponsors vu qu'elle n'a pas reçu la moindre subvention de la part de l'Etat.