GRAND PRIX INTERNATIONAL D'ALGER DE CYCLISME (1ÈRE ÉTAPE) Le Belge Gaetan endosse le maillot jaune

Le Belge Bille Gaetan de l'équipe Sovac/Natura4Ever a remporté la première étape (Prologue) du 15e Grand Prix international cycliste d'Alger, disputée avant-hier à Souïdania, endossant du coup le maillot jaune de leader. Le Belge Gaetan a franchi la ligne d'arrivée du prologue (2.4 Km) dans le temps de 2'57:61, devant l'Algérien Abderrahmane Mansouri de l'équipe émiratie d'Al Sharjah (3'01:30) et le Grec Kastrantas Charalampos de l'équipe serbe, Java Pro Cycling Team (3'01:94). Au classement général, le Belge Bille Gaetan a endossé le maillot jaune de leader, alors que le maillot blanc du meilleur espoir est revenu à l'Algérien, Hamza Yacine du GS Pétrolier. Tracé autour du Centre de préparation des talents et des élites sportifs de Souïdania, le prologue a vu la participation de 90 coureurs représentant 16 équipes de huit pays dont l'Algérie, représentée, à elle seule, par neuf formations. Les neuf équipes algériennes sont: AS Sûreté nationale, GS Pétroliers, Atlas Blidéen, Sovac/Natura4Ever, la sélection régionale Centre, la sélection régionale Ouest, Club d'Al Kantra (Biskra), l'UFC Blida et Espérance batnéenne de vélo. Les formations étrangères sont représentées par: Team CD 13 (France), Sharjah Pro Cycling (Emirats arabes unis), Spirit Tifosi (Grande Bretagne), Embrace The World Cycling (Allemagne), Vib Sports (Bahreïn), Java Partizan Pro Cycling (Serbie). Le Grand Prix d'Alger a été inscrit dans le calendrier 2018 de l'Union cycliste internationale (UCI), une occasion pour les coureurs algériens d'engranger le maximum de points en vue d'améliorer leur classement mondial. Plusieurs coureurs algériens de renom participeront à ce rendez-vous à l'image de Azzedine Lagab du GS Pétroliers, fraîchement sacré de la médaille de bronze aux championnats d'Afrique sur route à Kigali (Rwanda), le Tunisien Ali Nouisri, vainqueur du Tour d'Algérie 2017, le Marocain Essaid Abelouache et Youcef Reguigui. Pour rappel, l'Algérien Abdellah Benyoucef du GS Pétroliers avait remporté le 14e Grand Prix international cycliste d'Alger 2017. La deuxième étape du 15e Grand Prix international d'Alger mènera le peloton de Zéralda, en passant par Tipasa, puis retour à Zéralda, sur un parcours de 144,5 km.