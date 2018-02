KERBADJ À PROPOS DU CONFLIT LFP-FAF "Le directoire actuel est illégal"

L'ex-président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj, est revenu sur les événements qui secouent actuellement les instances du football algérien, dans une interview accordée à Echorouk TV.

Pour rappel, le Bureau fédéral a décidé du retrait de la délégation de gestion des championnats de football professionnel au conseil d'administration de la LFP.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi, avait soutenu cette décision, il avait déclaré: «le ministère soutient la loi et la FAF a appliqué la loi.»

Mahfoud Kerbadj n'est pas resté sans rien faire, lui et le bureau de la Ligue ont saisi le TAS, il a déclaré à ce sujet:«Nous avons saisi le TAS ainsi que le tribunal administratif.

L'affaire à deux volets, le premier concernant le retrait de la délégation de gestion des championnats et le deuxième est sur la légalité et la légitimité de la convention régissant les relations entre FAF et LFP», le responsable a répondu à une question sur la légalité de la ligue sous sa présidence: «Je ne pense pas qu'il y ait une ligue qui puisse travailler de façon secrète et illégale et qui aurait toutes les autorisations pour ses assemblés générales.»

L'ex-homme fort du football local a déclaré que «le directoire actuel est illégale, il aurait dû être désigné par le ministère», il a ajouté: «Je fais partie des gens qui demandent une commission d'enquête à condition que cette dernière publie tous les résultats», Mahfoud Kerbadj a terminé son intervention par: «J'ai entièrement confiance, je sais que si demain je devais me présenter de nouveau avec les présidents de club actuel, je gagnerais.»