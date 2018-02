NEWCASTLE Slimani probablement sur le banc ce samedi

L'ancien joueur anglais, Micky Quinn, devenu chroniqueur sportif est revenu dans un article à chroniclelive sur la possibilité de voir l'international algérien, Islam Slimani, jouer son premier match ce samedi avec sa nouvelle équipe Newcastle en Premier League. Micky Quinn connaît bien la maison Newcastle, où il a évolué de 1989 à 1992 a déclaré: «Rafa Benitez, aura des choix difficiles à faire ce week-end, mais ils sont exactement ce que vous voulez en tant que manager. Ce que j'aime vraiment chez Rafa, c'est qu'il ne laisse pas jouer les sentiments, il peut bien laisser tomber un joueur non pas à cause de sa mauvaise forme, mais pour des raisons tactiques.», en effet les Magpies, vainqueurs face à Manchester United lors de la dernière journée du championnat, seront au grand complet ce samedi 24 février 2018 pour affronter Bournemouth. L'ancien avant centre de Newcastle s'est exprimé sur le cas Slimani: «Si le manager de Newcastle veut une présence physique capable de tenir le ballon et de relâcher la pression, alors Slimani obtiendra l'approbation du coach», il a ajouté: «Je ne pense pas que Slimani sera en pleine forme pour commencer samedi, je pense que nous sommes plus susceptibles de voir Slimani sur le banc que titulaire, Rafa Benitez n'a pas besoin de risquer son joueur, à moins qu'il ne soit convaincu que l'attaquant est à 100% en forme.» En effet l'entraîneur aura le choix entre l'espagnol Joselu, l'anglais Gayle ou l'Algérien pour jouer en pointe.