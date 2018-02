SCHALKE 04 Le Suisse Embolo soutient Bentaleb

«Nous sommes tous derrière Nabil et nous le soutenons fort. Il traverse actuellement une période difficile, en tant qu'équipe nous avons besoin de ses services. Je suis convaincu qu'il reviendra avec nous et ce ne sera que bénéfique pour Schalke». Cette phrase est celle de l'attaquant international suisse de Schalke 04, Breel-Donald Embolo, à travers laquelle il apporte son soutien à son coéquipier, le milieu international algérien Nabil Bentaleb. Cela se passe au moment où l'international algérien ne fait plus partie des plans de l'entraîneur Domenico Tedesco, depuis son retour de blessure en janvier dernier. D'ailleurs, Bentaleb n'a pas été convoqué pour la réception de Hoffenheim (2-1) dans le cadre de la 23e journée de Bundesliga, samedi dernier.