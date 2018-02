JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN 2021 Le Comité d'organisation bientôt installé

Des garanties dont le président du Cijm avait parlé lors du Forum de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (Onjsa) tenu au centre de presse du stade du 5-Juillet (Alger), ne cachant pas sa satisfaction quant aux réalisations effectuées jusqu'ici dans la ville d'Oran.

Le directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d'Oran, Badreddine Gharbi, a assuré, avant-hier, que le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens qu'abritera cette ville en 2021 sera installé dans les «plus brefs délais».

Ces assurances font suite à la sonnette d'alarme tirée la veille par le président du Conseil international des Jeux méditerranéens (CIJM), l'Algérien Amar Addadi, qui a exprimé son inquiétude et sa préoccupation quant au retard enregistré dans l'installation d'un Comité d'organisation des Jeux méditerranéens Oran-2021, après 30 mois de la désignation de la capitale de l'Ouest algérien pour abriter l'événement. «Je comprends parfaitement l'inquiétude de M. Addadi qui, en tant que citoyen algérien, souhaite qu'Oran donne une très belle image du pays à l'occasion de cette grande manifestation, mais je dois dire que le Comité d'organisation de ces jeux sera installé dans les plus brefs délais par le ministre de la Jeunesse et des Sports», a rassuré le DJS d'Oran. Et pour dissiper les inquiétudes, Gharbi s'est félicité de l'avancée «considérable» des différents projets sportifs et hôteliers, ainsi que du village méditerranéen, dont les travaux ont été engagés il y a plus de trois années en vue justement de ces jeux. «Il nous reste encore trois ans et demi avant le rendez-vous méditerranéen, et tout avance très bien sur le plan infrastructurel. Je peux même garantir qu'Oran sera fin prête pour la manifestation avant les délais», a-t-il poursuivi.

«Le Cijm est agréablement surpris par rapport aux réalisations qui sont en train de se faire à Oran. Nous avons beaucoup de respect et de considération pour le travail immense effectué par les autorités locales», s'est-il réjoui, parlant d'un «bond immense opéré par la ville d'Oran pour avoir la dimension de véritable métropole régionale, appuyé par le grand soutien des hautes autorités du pays et l'adhésion populaire d'accueillir ces jeux avec beaucoup d'enthousiasme.» Il s'agira de la deuxième fois que l'Algérie abrite les Jeux méditerranéens après ceux de 1975 déroulés à Alger.