JSK-USMBA (DEMAIN À 16H), L'ENTRÉE AU STADE GRATUITE Les Canaris face à leur destin

Par Kamel BOUDJADI -

La JSK n'a pas d'autre choix que de gagner

Cette rencontre est aussi particulière car la JSK évoluera sans entraîneur, puisque l'arrivée de Youcef Bouzidi ne sera effective que dimanche prochain.

La rencontre de demain à 16h face à l'USM Bel Abbès est incontestablement celle de tous les enjeux pour la formation kabyle de la JSK. C'est le match que les Canaris ne devront absolument pas perdre pour garder l'espoir de se maintenir en Ligue 1 Mobilis. C'est une rencontre à trois points indispensable et très importante pour la suite de la compétition. La rencontre se jouera donc au stade du 1er-Novembre devant des supporters qui retiennent leur souffle depuis plusieurs semaines dans l'attente d'une victoire. La rencontre est aussi particulière car les Canaris évolueront sans entraîneur, puisque l'arrivée de Youcef Bouzidi ne sera effective que dimanche prochain. Demain, ce dernier supervisera de loin le jeu de ses futurs poulains. La confrontation contre l'USM Bel Abbès sera également particulière pour ce dernier.

Le moindre faux pas demain lui compliquera les choses, malgré son optimisme. Toutefois, beaucoup d'indices laissent croire que la victoire est à la portée des Canaris. Hier dans l'après-midi, l'effectif était au grand complet et les Canaris affichaient un optimisme rassurant quant à l'issue de cette confrontation. Par ailleurs, la direction du club a fait un geste hier envers les supporters en décidant l'entrée au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou gratuitement demain. C'est un geste de rapprochement entre les dirigeants et les supporters qui ont déserté les gradins depuis plusieurs saisons. C'est une façon de les attirer afin d'encourager les joueurs dans cette rencontre décisive. Par ailleurs, il convient de rappeler que le nouveau boss kabyle, Cherif Mellal, a exprimé hier son soutien indéfectible à Bouzidi. Ce dernier s'est dit prêt à mettre les moyens qu'il faut pour lui permettre de réussir dans sa tâche. Une tâche difficile qui est de sauver l'équipe de la relégation. Cherif Mellal, qui a qualifié Bouzidi d'homme des situations difficiles s'est aussi dit confiant sur le fait que la relégation sera éloignée. Toutefois, hier à Tizi Ouzou, beaucoup de supporters affichaient leur scepticisme. Pour eux, c'est le même climat qui a prévalu l'année dernière avec le défilé des entraîneurs. Un pessimisme que devra affronter Youcef Bouzidi dès les premières rencontres. C'est, en effet, une situation difficile qu'il sera appelé à gérer au même titre que le président Mellal et Nassim Benabderrahmane qui ont pris le risque de changer d'entraîneur dans un contexte particulièrement difficile. En effet, le changement d'entraîneur a pris beaucoup de monde à contre-pied. Quelques heures auparavant, le président Cherif Mellal exprimait son soutien à Noureddine Saâdi. La stabilité était le cheval de bataille de ce dernier et il a vraiment commencé à rallier beaucoup de monde à sa méthode. Aussi, pour beaucoup, le changement d'entraîneur n'était pas nécessairement la seule solution. D'ailleurs, l'intérêt pour le nom de l'entraîneur qui allait s'engager dans cette mission difficile n'était pas très grand ces derniers jours à Tizi Ouzou. La question cruciale est le maintien en Ligue 1.

Une question dont les premiers éléments de réponse seront disponibles demain après la confrontation qui opposera les Canaris aux Belabbèsiens. La rencontre qui se jouera vraisemblablement devant un public acquis à sa cause, sera décisive pour la suite de la compétition. En attendant, tout le monde retient son souffle.