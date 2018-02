QUATRE MATCHS SONT PRÉVUS DEMAIN Le leader et son dauphin sur du velours

Par Saïd MEKKI -

Les Sanafir ne comptent pas lâcher leur fauteuil

Le CS Constantine n'aura aucun droit à l'erreur s'il veut garder ses distances sur ses poursuivants immédiats en Ligue 1 Mobilis, en recevant sur sa pelouse l'US Biskra qui veut s'extirper de la zone rouge.

Un derby et deux chocs sont au programme de la 21e journée de la Ligue 1 Mobilis qui débutera demain pour prendre fin samedi prochain. Il s'agit du derby algérois entre le Paradou et le NA Hussein Dey et des deux chocs, celui du MC Oran face à l'USM El Harrach et CS Constantine-US Biskra.

Le CS Constantine n'aura aucun droit à l'erreur s'il veut garder ses distances sur ses poursuivants immédiats en Ligue 1 Mobilis, en recevant sur sa pelouse l'US Biskra qui veut s'extirper de la zone rouge. Amrani n'a toujours pas accepté la dernière défaite de son équipe face au MC Alger en fustigeant ses joueurs tout en les avertissant de ne plus perdre aucun point et de surcroît à domicile à commencer par ce match contre Biskra demain au stade du Chahid Hamlaoui. En l'absence de Gâgaâ qui vient d'être blessé souffrant d'une déchirure musculaire et de la sanction de Belameiri pour indiscipline, le coach Amrani tente de remobiliser ses joueurs pour ne point rater les trois points de la victoire demain à domicile. Il est vrai que les joueurs n'auront pour ainsi dire pas trop de pression en l'absence de leur public, mais, il faut bien se méfier de cette équipe de Biskra qui tente d'arracher un bon résultat à l'extérieur pour annihiler tout doute qui commence à s'installer au sein du groupe.

D'ailleurs le coach Leknaoui veut bien effacer ce signe indien à l'extérieur où il enregistre pas moins de six défaites sous sa coupe. Il veut donc bien redonner confiance à ses joueurs pour multiplier les efforts devant une équipe du CSC qui n'aura aucun droit à l'erreur sur sa pelouse.

La mission serait, certes, bien difficile pour les Biskris, mais, ils tenteront, tout de même, d'exploiter la moindre occasion pour revenir avec un bon résultat de Constantine. De son côté, le MC Oran qui recevra l'avant-dernier classé, à savoir l'USM El Harrach, tentera d'exploiter la mauvaise passe que traverse l'équipe chère au président Laïb. D'ailleurs, Laïb tente de calmer ses joueurs à propos de leurs arriérés financiers et mettre fin à leur démobilisation. Sur le terrain, les joueurs ont largement battu le HB Mohammadia (5-0) en match amical disputé au stade du 1er-Novembre lundi dernier. Mais, aujourd'hui en déplacement face au MC Oran, c'est une toute autre mission bien plus difficile dans la mesure où les gars d'El Hamri ne veulent en aucun cas quitter leur place de dauphin.

Le coach Moez Bouakkaz n'a pas omis de calmer ses joueurs pour redescendre de leur nuage après la large victoire contre l'USMBA en déplacement et la 2e position qu'ils occupent actuellement au classement. Pour le jeune espoir, Bellal, ce match est d'importance «et il ne faut surtout pas passer à côté quelques jours après avoir arraché les trois points de la victoire en déplacement à Sidi Bel Abbès.» Mais, les Harrachis jouent mieux hors de leur base, et les gars d'El Hamri se doivent de faire très attention à cette équipe de l'USMH bien capable du meilleur comme du pire. Quant au derby algérois, entre le Paradou et le NA Hussein Dey, il s'annonce bien difficile pour les deux formations dont un seul point les sépare au classement général.

Le Paradou est 4e en compagnie de l'USMA et de la JS Saoura avec 31 points chacun alors que le NAHD se trouve à la 7e place avec un total de 30 points. D'ailleurs, le coach des Sang et Or, Billel Dziri, semble décidé à gagner ce choc lui qui n'a pas hésité à déclarer que «L'appétit vient en mangeant. Il n'y a pas de match facile dans cette phase retour décisive.

Le Paradou est une équipe coriace qui joue bien au ballon», a estimé le coach du NAHD qui poursuit en faisant remarquer que «les joueurs sont déterminés à réussir un bon résultat pour rester dans cette dynamique qui anime le groupe.» Du côté de l'équipe du Paradou bien drivée par l'Espagnol, Jose Maria Noguès, veut, justement, comme son adversaire du jour, continuer sur la dynamique des bons résultats. Et c'est ce qu'indique le milieu de terrain Zakaria Messibah en déclarant, entre autres que «nous sommes sur une série de trois victoires de suite et nous comptons donc profiter de la bonne ambiance qui règne au sein du groupe pour décrocher les trois points de la victoire face au NAHD qui sera notre prochaine victime...». Voilà qui lance ce derby en attendant le vrai résultat demain sur la pelouse du stade Omar-Hamadi de Bologhine.