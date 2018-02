4E RALLYE D'AUTOMOBILES DES «BÉCHARIETTES» Une trentaine de participantes attendues

Une trentaine de participantes prendront part le 3 mars prochain à la quatrième

édition du rallye féminin d'automobiles «Béchariettes» prévue sur une distance de 18 km entre Béchar et Kenadza, a-t-on appris avant-hier de la présidente de l'association locale pour la revivification du style patrimonial à Béchar. «Cette manifestation sportive mécanique, organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme (8 mars) et à laquelle prendront part deux participantes issues de la wilaya de Tlemcen, vise à offrir des espaces festifs pour la célébration de cette journée mondiale à travers le sport, et promouvoir le produit touristique local», a précisé Mme Rabia Boughazi. «Cette compétition sportive conviviale, exclusivement réservée aux femmes de diverses catégories d'âges, a pour but aussi de mettre en relief la nécessité du respect du Code de la route, des règles saines de conduite routière, et de la limitation de vitesse et l'ensemble des consignes et orientations en matière de circulation routière, et ce avec l'aide et la contribution des services concernés, notamment la sûreté de wilaya», a-t-elle ajouté.

Des moyens humains et logistiques «importants» ont été mis en place par plusieurs secteurs d'activités pour le bon déroulement de ce rallye, selon Mme Boughazi dont l'association active dans plusieurs domaines de sauvegarde des différents segments du patrimoine culturel et social de la wilaya de Béchar. «La contribution concrète des célèbres groupes musicaux d'El-Ferda, Essed et Lemma a été très importante à l'organisation de ce rallye, prouvant une fois de plus la solidarité des artistes avec ce genre de manifestations sportives féminines», a souligné la présidente de l'association précitée, principale initiatrice de ce rallye depuis quatre années.