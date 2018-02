AL SADD Bounedjah en tête des buteurs

L'attaquant international algérien d'Al Sadd, Baghdad Bounedjah, auteur de quatre buts en deux matchs, occupe la première place au classement des buteurs de la phase de poules de la Ligue des champions d'Asie à l'issue de la deuxième journée disputée. Le buteur algérien a inscrit ses quatre réalisations contre respectivement Al Wasl des Emirats (2-1) et Persepolis d'Iran (3-1). De retour d'une longue absence à cause d'une blessure grâce au tibia, l'ancien joueur de l'USM El Harrach est en train de retrouver toute sa forme et surtout son efficacité aussi bien en Ligue des champions d'Asie qu'en championnat qatari où il est déjà à huit buts. Avec six points à son compteur, Al Sadd est en tête du groupe C devant les Iraniens de Perspolis et Nasaf d'Ouzbekistan (3 points).

Al Wasl (Emirats) ferme la marche (0 pt). Les deux premiers se qualifient pour le prochain tour.